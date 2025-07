Il liscio unisce la Repubblica e la Romagna Si balla con la musica della famiglia Casadei

Questa sera al Campo Bruno Reffi, dalle 21 (ingresso libero), torna l’evento che celebra il liscio e le radici della musica popolare italiana. Un intreccio tra tradizione e cantautorato. Tutto questo è San Marino Goodbye, l’evento che rende omaggio alla musica tradizionale romagnola. Il festival prende ispirazione dalla celebre canzone ’San Marino Goodbye’ dell’Orchestra Casadei. SarĂ proprio la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra ad aprire la serata con lo spettacolo ’Giramondo. sulla via Emilia direzione 100’, un tour speciale che celebra i 50 anni del brano ’Giramondo’, lanciato da Raul Casadei al Festivalbar nel 1975. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il liscio unisce la Repubblica e la Romagna. Si balla con la musica della famiglia Casadei

