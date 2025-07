Il Linos Club Russi apre la nuova annata con gli Scambi giovanili | presentato il nuovo consiglio direttivo

Il Lions Club Russi ha iniziato l’annata 2025-2026, con uno dei suoi service principali: gli “Scambi giovanili Lions”. La simpatica serata, grigliata con i piedi sulla sabbia con oltre 50 persone, si è svolta martedì 15 Luglio presso la spiaggia del Bagno Federico a Punta Marina per dare il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: club - russi - annata - scambi

Celebrazioni del Centenario del Russi: una giornata storica per il club arancione - Una giornata memorabile per Russi e per il Russi. Come per un match di cartello, lo stadio Bucci, e tutta l’area circostante, si è riempita ieri per accogliere le celebrazioni del Centenario del club arancione.

Il Linos Club Russi apre la nuova annata con gli Scambi giovanili: presentato il nuovo consiglio direttivo.