Il lancio europeo di HONOR Magic V5 ha ora una data ed è vicina

In Romania lo smartphone pieghevole HONOR Magic V5 sarà disponibile a partire dal 12 agosto.

