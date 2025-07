Il jihadismo rialza la testa nel Sahel | a maggio oltre 850 civili uccisi da Isis e al-Qaeda

Oltre 850 civili sono stati uccisi nel solo mese di maggio in Burkina Faso, Mali e Niger da gruppi jihadisti affiliati allo Stato Islamico e ad al-Qaeda. A lanciare l’allarme è l’Acled (Armed Conflict Location and Event Data), un’organizzazione indipendente che monitora la violenza politica in tutto il mondo. Secondo l’analisi, rilanciata da Reuters, si tratta di una delle peggiori ondate di violenza nella storia recente del Sahel, che segna un drammatico salto rispetto ai circa 600 civili uccisi nei cinque mesi precedenti. Gli attacchi registrati tra maggio e giugno rivelano un cambiamento di strategia da parte dei gruppi islamisti armati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il jihadismo rialza la testa nel Sahel: a maggio oltre 850 civili uccisi da Isis e al-Qaeda

In questa notizia si parla di: civili - maggio - uccisi - sahel

