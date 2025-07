Il Grifo ha il suo terzino | ecco Calapai C’è la firma dell’ex di Cangelosi

Il Perugia ha trovato il suo terzino destro. Vincenzo Cangelosi ritrova una sua vecchia conoscenza. In biancorosso arriva Luca Calapai, classe 1993, svincolatosi dalla Spal dopo la scomparsa del club estense e calciatore della Casertana nella stagione con Cangelosi in panchina: in quel campionato (2023-2024) il terzino ha collezionato 38 presenze tra campionato e playoff. Dopo settimane a caccia di Corsinelli (c’è il nodo-Gubbio da sciogliere, ma nulla è scontato), il Perugia ha virato altrove. Il giocatore è arrivato ieri mattina nella sede di Pian di Massiano accompagnato dal suo agente per mettere nero su bianco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

