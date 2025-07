Il grande caldo infiammerà la Toscana | ecco da quando Occhio ad Afa e umidità

Firenze, 18 luglio 2025 – La Toscana si prepara ad affrontare un’ondata di caldo afoso. Lo anticipa il consorzio Lamma, che nelle sue previsioni aggiornate fotografa una situazione di stabilità termica ma con un crescente aumento dell’umidità, destinato ad accrescere la sensazione di disagio fisico nei prossimi giorni. Tra oggi, 18 luglio, e domenica 20, non sono attese grandi oscillazioni delle temperature. Le massime si manterranno su valori compresi tra i 34 e i 35 gradi nelle zone interne, con punte localizzate fino a 36 gradi nel Grossetano e nel Senese, soprattutto mercoledì della prossima settimana, il 23 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande caldo infiammerà la Toscana: ecco da quando. Occhio ad Afa e umidità

In questa notizia si parla di: caldo - toscana - umidità - infiammerà

Meteo: maggio instabile e fresco, ecco quando arriva il vero caldo in Toscana - Firenze, 6 maggio 2025 - Il vero caldo? Ci sarà da giugno. Mentre maggio continuerà all’insegna di un meteo instabile e di temperature leggermente sotto la media del periodo.

A maggio scoppia il caldo in Toscana, ma come sarà l’estate 2025? Le prime proiezioni - Firenze, 29 aprile 2025 – Sole pieno, temperature in netto rialzo e un’ atmosfera già estiva. È questo lo scenario che ci attende nei prossimi giorni in Toscana, con un ponte del Primo Maggio che si preannuncia perfetto per gite, mare o relax all’aria aperta.

Arriva il caldo vero in Toscana: ora c’è una data. L’estate 2025 ancora più infuocata - Firenze, 21 maggio 2025 – Nonostante una partenza stentata, con piogge frequenti e cieli coperti, non è escluso che l’ estate 2025 possa rivelarsi addirittura più calda di quelle degli ultimi due anni.

Il grande caldo infiammerà la Toscana: ecco da quando. Occhio ad Afa e umidità.