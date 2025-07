Il governo guarda verso l’Europa | Il mercato unico è un’opportunità Ratifica dell’accordo dietro l’angolo Fibrillazioni in casa Motus Liberi | Pelliccioni lascia il partito

"Un traguardo fondamentale per il futuro del Paese e per la prosperità dei suoi cittadini". Così il governo rivendica la ’paternità ’ di quell’accordo di associazione con l’Unione Europea che si sta avviando, dopo decenni di trattativa e tentennamenti, verso la conclusione. Ma riconoscendo anche che il lungo cammino è stato ampiamente condiviso, e passato di mano in mano. Di governo in governo. "Il processo di associazione – sottolineano dal Congresso di Stato – rappresenta il culmine di anni di intenso lavoro e di un dialogo costruttivo, che ha visto convergere la maggioranza delle forze politiche, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali verso un obiettivo comune: l’integrazione nel Mercato Unico Europeo ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il governo guarda verso l’Europa: "Il mercato unico è un’opportunità ". Ratifica dell’accordo dietro l’angolo. Fibrillazioni in casa Motus Liberi: Pelliccioni lascia il partito

In questa notizia si parla di: governo - accordo - guarda - europa

Germania, firmato accordo Cdu-Spd per nuovo governo, domani Merz giura da cancelliere, riconfermato solo Pistorius alla Difesa - Un governo simile al precedente di Scholz per vari aspetti, come la guerra in Ucraina, visto che il ministro della Difesa è stato riconfermato (l'unico) In Germania è tutto pronto per la nascita del nuovo governo.

Proposta USA a Hamas: Accordo per la Partecipazione al Governo di Gaza - "Gli Stati Uniti avrebbero proposto a Hamas un accordo che prevede, al termine del processo, il riconoscimento della partecipazione dell'organizzazione al governo della Striscia di Gaza ".

Germania, Cdu approva accordo di governo con la Spd - La Cdu, il partito conservatore dei cristiano-democratici in Germania, ha approvato “a stragrande maggioranza” in un ‘mini-congresso’ l’ accordo di governo con i socialdemocratici della Spd in vista del futuro esecutivo tedesco, con a capo il leader della Cdu, Friedrich Merz.

#Palestina: l'Europa fallisce ancora Nonostante le accuse di #genocidio, i Paesi UE restano divisi sulla sospensione dell'Accordo di Associazione - Il governo di @Antonio_Tajani @GiorgiaMeloni continua a opporsi. Con responsabilità gravissime. 1/4 Vai su X

Il Consiglio degli Affari Esteri Ue ha appena votato contro - e rinviato così vergognosamente - la sospensione dell'accordo Unione Europea-Israele. Con il voto anche del governo di Giorgia Meloni, tramite il ministero degli Esteri. Un voto che è una coltellata n Vai su Facebook

Pagliarulo: Il governo Netanyahu è una minaccia alla pace mondiale. Basta con l'appoggio ad Israele, basta con l'accordo di libero scambio commerciale, basta con l'invio di armi. L'Italia e l'Ue riconoscano finalmente lo Stato di Palestina; L'Ue ha aperto alla revisione dell'accordo di associazione con Israele. Ma saltano le sanzioni ai coloni; L’isolamento del governo più filo israeliano d’Europa.

Raggiunto accordo di governo, Merz: Europa può contare sulla Germania - Quotidiano Nazionale; Video; Raggiunto accordo di governo, Merz: Europa può contare sulla Germania; Raggiunto accordo di governo, Merz: Europa può contare sulla Germania ... Riporta quotidiano.net

Raggiunto accordo di governo, Merz: Europa può contare sulla Germania - Politica Raggiunto accordo di governo, Merz: Europa può contare sulla Germania Mercoledì, 9 aprile 2025 ... Come scrive affaritaliani.it