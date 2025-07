Il generale Vannacci guida la campagna in Toscana

Matteo Salvini ha deciso: Roberto Vannacci sarà il responsabile della campagna elettoral e della Lega in Toscana. Il vicesegretario del Carroccio affiancherà nella “mission” il segretario toscano, Luca Baroncini. La scelta, spiega una nota del Carroccio dopo la nomina, «è finalizzata a rafforzare il partito in vista delle regionali». Parallelamente e con la stessa formula, Salvini promuove Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura della Camera, responsabile della corsa elettorale nelle Marche. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43399221 Per questo lavorerà con la segretaria regionale, Giorgia Latini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il generale Vannacci guida la campagna in Toscana

