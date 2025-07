Il forzista Costa contro il doppio ruolo dei giudici amministrativi che decidono le cause sportive Ma il Quirinale frena

"Era una grande occasione, se non lo faccio nel decreto Sport dove dovrei farlo?". Parola di Enrico Costa, il deputato di Forza Italia che, tra tante battaglie esasperatamente garantiste sulla giustizia (a tratti dannose), da anni ne conduce una condivisibile sulla giustizia sportiva, ampiamente in mano ai giudici amministrativi. Che, come vedremo, fanno parte stabilmente delle fasi del "processo" sportivo, pur continuando a vestire la loro casacca. Dal 2015 alle toghe ordinarie è stato vietato il "doppio" lavoro, che invece vede massicciamente protagonisti i colleghi del Consiglio di Stato e del Tar.

