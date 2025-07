So che può sembrare prematuro dirlo, ma il gruppo dark capitanato da Bo Dallas è giĂ al capolinea. Non sono i migliori in circolazione, non sono imbattibili, non interagiscono mai al microfono (per cui sono sostanzialmente dei semi-sconosciuti in abiti carnevaleschi) e, di tanto in tanto, scompaiono per lunghi periodi senza sapere perchĂ©. L’idea dietro questo gruppo era formidabile: Sull’onda emozionale della morte di Bray, si viene a formare questa stable di parenti e amici del defunto che portano in scena una idea  di Wyatt, quindi non una loro, con l’ausilio del “quasi simile” fratello dello scomparso, Bo Dallas, nelle vesti di Uncle Howdy, l’alter ego di Bray. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Il fallimento dei Wyatt Sicks