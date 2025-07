Il distributore si mangia 10 euro | lui entra in tabaccheria e scatena il caos

Ieri mattina la polizia ha tratto in arresto un 54enne napoletano per tentata estorsione; lo stesso soggetto è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti sono intervenuti in via Medina per la segnalazione di un soggetto che minacciava il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it