Il distributore non mi ha dato le sigarette dammi 10 euro | 54enne arrestato per tentata estorsione a Napoli

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato: il 54enne è stato trovato in possesso anche di un coltello con la lama di 10 centimetri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

