Il day after di Ursula | Berlino la scarica In rivolta l’industria il cancelliere e il Ppe

La madrepatria ha accolto con un «no» unanime la proposta di bilancio. Piano bocciato pure dalle istituzioni comunitarie.. L’economista Buti difende i tagli all’agricoltura: «Questione di realismo e priorità ».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il day after di Ursula: Berlino la scarica. In rivolta l’industria, il cancelliere e il Ppe

IL DAY AFTER DI URSULA: BERLINO LA SCARICA IN RIVOLTA L'INDUSTRIA, IL CANCELLIERE E IL PPE (La Verità , Maddalena Loy, 18 luglio 2025) Punti chiave: - La proposta di bilancio Ue 2028-2034 di Ursula von der Leyen è stata respinta da Europarl

