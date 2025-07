Il corso di laurea Unione tra Ingegneria e Biotecologie per le scienze della vita

L’ Università degli Studi apre le iscrizioni per l’accesso al nuovo corso di laurea triennale Biotech Engineering for Health. Un percorso interclasse innovativo, unico nel panorama universitario italiano, che unisce le competenze di tre dipartimenti: Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche, Medicina Molecolare e dello Sviluppo e Biotecnologie, Chimica e Farmacia. Il corso, erogato interamente in lingua inglese, mira a formare figure professionali altamente qualificate nel settore della salute e delle scienze della vita, attraverso una preparazione interdisciplinare che coniuga biotecnologie e ingegneria dell’informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il corso di laurea. Unione tra Ingegneria e Biotecologie per le scienze della vita

