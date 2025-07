Il corpo di ballo di Marco Mengoni ha improvvisato una coreografia sulle note di Mi fiderò in un ristorante di Rovato

T avoli, tovaglie e bicchieri sposatevi! Nel bel mezzo di un ristorante di Rovato – durante l’ora di pranzo – il corpo di ballo di Marco Mengoni ha improvvisato una performance sulle note di Mi fiderò, brano preferito del cantante. I ballerini hanno dimostrato al pubblico del ristorante e a quello dei social che ogni luogo può diventare un palcoscenico perfetto. Il video è diventato virale e un pranzo come tanti altri si è trasformato in un momento di pura poesia nel cuore della Franciacorta. Marco Mengoni non era presente, ma il gesto dei performer ha il sapore di un omaggio affettuoso al cantante: al suo stile elegante, alla sua musica che unisce e commuove, alla sua visione artistica che va ben oltre il palco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

