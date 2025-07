Il Conad di via Simon Musico ha riaperto dopo il restyling Si punta sui prodotti locali

Ha riaperto ieri il Conad di via Simon Musico a Massa, dopo un’importante ristrutturazione che ha interessato sia gli spazi interni che l’offerta commerciale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di spesa funzionale, sostenibile e in sintonia con le esigenze del territorio. I lavori hanno riguardato il rinnovo completo dei locali, l’ottimizzazione del layout dei reparti e un forte potenziamento dell’assortimento, con particolare attenzione ai freschi e freschissimi e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Il reparto ortofrutta è stato ampliato e arricchito da prodotti locali freschissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Conad di via Simon Musico ha riaperto dopo il restyling. Si punta sui prodotti locali

