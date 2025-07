Il Comitato Porto Città all' Autorità portuale | Fare chiarezza sulle richieste formulate dalla Fincantieri

ANCONA – Il Comitato porto-cittĂ risulta tra i soggetti portatori di interesse invitati alle consultazioni informali avviate dall’AutoritĂ portuale in vista della definizione del nuovo Piano regolatore portuale. Tante le osservazioni poste, alcune delle quali sono qui riassunte in un comunicato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L'appello del Comitato Porto-Città a Silvetti: «Difenda i confini urbani dal nuovo Piano regolatore portuale» - ANCONA – Il Comitato Porto Città lancia un accorato appello al sindaco di Ancona Daniele Silvetti, affinché difenda il Porto antico e le vie attigue allo scalo dorico, dal nuovo Piano regolatore portuale.

Il Comitato Porto-Città contro il nuovo Piano regolatore portuale: «Partiti e associazioni non hanno nulla da dire?» - ANCONA – «Non ci resta che piangere». Citano il titolo di uno dei film di maggior successo di Roberto Benigni e Massimo Troisi quelli del Comitato Porto-Città per descrivere la situazione venutasi a creare con il nuovo Piano regolatore portuale, dove la Penisola dove spostare tutti i traghetti è.

Autorità sistema portuale: al via bando per designare componente del comitato di gestione - BRINDISI - Il comune di Brindisi ha pubblicato un avviso per la designazione di un componente del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

