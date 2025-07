Il Colombre ed altre leggende di mare | concerto spettacolo itinerante al tramonto al Parco Virgiliano

Domenica 20 luglio dalle 19.45, al Parco Virgiliano Gente Green aps presenta: IL COLOMBRE ED ALTRE LEGGENDE DI MARE - Concerto spettacolo itinerante al tramonto. Prosa, danza e canzoni originali.¬† "Saremo immersi nella magica atmosfera del belvedere pi√Ļ suggestivo situato a strapiombo sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Colombre ed altre leggende di mare: concerto spettacolo itinerante al tramonto al Parco Virgiliano.

