Il cerchio magico e gli esclusi | Così mi hanno tolto il progetto Il lavoro? Al commissario Scandurra

di Andrea Gianni "Da quella volta non ho più voluto sapere nulla di quel progetto perché, ancora oggi, sono molto amareggiato da quanto è successo". A parlare ai pm, ascoltato come testimone il 9 maggio 2025, è un architetto che si era occupato dell’operazione di sviluppo immobiliare in via Calvino 11. Progetto che era stato bocciato dalla Commissione per il paesaggio nel giugno 2020. Poi il committente, la Castello Sgr (tra le società indagate) lo ha affidato all’architetto Alessandro Scandurra, che era tra i membri della stessa commissione che aveva espresso parere contrario. La torre ha cambiato nome, ed è diventata Torre Futura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cerchio magico e gli esclusi: "Così mi hanno tolto il progetto". Il lavoro? Al commissario Scandurra"

Il Villaggio olimpico di Milano e l'ombra del conflitto di interessi (da 138mila euro): la triangolazione Scandurra-Maroni-Tancredi che "sblocca" il progetto - Milano, 18 luglio 2025 – Sull’area si sta giocando u na delle più grosse partite nel risiko del mattone milanese, con la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario Porta Romana, sede del villaggio olimpico sviluppato da Coima di Manfredi Catella che dopo i Giochi invernali del 2026 ve rrà trasformato in uno studentato con 1.

Inchiesta urbanistica Milano, contestata a Catella consulenza da €138k a Scandurra per progetto P-39 di riqualificazione Pirellino da €3mld e 60k mq - Scandurra, membro della Commissione Paesaggio, avrebbe ricevuto "incarichi remunerati" per il suo sì ai progetti.

