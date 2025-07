Il celebre base jumper è deceduto a causa di un malore durante un salto nelle Marche aveva 56 anni Ecco il dettaglio del suo storico lancio nella stratosfera Un video registrato attraverso sette videocamere poste sul suo corpo

F elix Baumgartnerm, base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, è deceduto forse per un malessere durante un lancio a Fermo. Il 56enne si sarebbe sentito male, perdendo il controllo è atterrato in una piscina di un resort marchigiano, ferendo una ragazza. Con i suoi lanci dalla stratosfera aveva segnato la storia e stabilito diversi record del mondo. Ecco il dettaglio del suo storico lancio nella stratosfera. Un video registrato attraverso sette videocamere poste sul corpo di Baumgartner. «A volte bisogna andare molto in alto per capire quanto si è piccoli» dice nel video. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Felix Baumgartner, il suo salto nella stratosfera è mozzafiato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il celebre base jumper è deceduto a causa di un malore durante un salto nelle Marche, aveva 56 anni. Ecco il dettaglio del suo storico lancio nella stratosfera. Un video registrato attraverso sette videocamere poste sul suo corpo

