Il caso Perugia-Bergamo | Con quel volo una perdita di oltre 200mila euro

"Il volo Perugia Bergamo non ha generato i risultati previsti dal punto di vista economico e per volume di passeggeri. Secondo i dati forniti da Sase il budget prevedeva inizialmente 24.300 passeggeri, mentre il traffico effettivo è stato pari a circa 14mila passeggeri, con uno scostamento negativo del 42%". A rivelare come sono andate le cose è la presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha risposto ieri in Aula a una interrogazione di Letizia Michelini (Pd) su una questione che ha tenuto banco l’anno scorso. "A seguito anche dei numerosi problemi riscontrati dal vettore sulla tratta Perugia-Bergamo – ha spiegato la governtarice -, la compagnia ha progressivamente ridotto le frequenze settimanali operate fino all’interruzione definitiva del volo a dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso Perugia-Bergamo: "Con quel volo una perdita di oltre 200mila euro"

