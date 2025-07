Il caso Montesi e le manovre contro Attilio Piccioni | quel delitto che cambiò l’Italia del post De Gasperi

Nel caso Montesi ci furono tre vittime che non ebbero mai giustizia vera. La prima, la più importante, fu Wilma Montes i, trovata morta a 21 anni su una spiaggia romana senza che il suo assassino pagasse mai. Gli altri due furono due vittime indirette e innocenti: A ttilio Piccioni, l’uomo che avrebbe dovuto prendere il posto di Alcide De Gasperi, e il figlio Piero. Il caso Montesi. L’11 aprile 1953, sulla spiaggia di Torvaianica, in provincia di Roma, venne rinvenuto il corpo senza vita della ventunenne romana Wilma Montesi, scomparsa due giorni prima. Montesi era una ragazza di origini modeste, figlia di un falegname e nata nel 1932 a Roma, dove risiedeva in via Tagliamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

