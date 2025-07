Il caso Epstein files spacca il movimento MAGA | lo scontro tra Trump e la base | Non voglio più il vostro sostegno

Siete “supporter del passato, non voglio più il vostro sostegno”. È furibondo, Donald Trump, questa volta contro il suo popolo, il popolo del MAGA, in ebollizione per gli “Epstein files”, i documenti relativi al finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Dopo aver per anni alimentato teorie cospiratorie su Epstein, ora Trump definisce la cosa “sordida e banale”, risultato di una “truffa” messa in piedi dai democratici. È la prima volta che il presidente si scontra in modo così duro con una parte del suo movimento, che per anni ha creduto a tutto ciò che Trump diceva e che ora non gli crede più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il caso Epstein files spacca il movimento MAGA: lo scontro tra Trump e la base: “Non voglio più il vostro sostegno”

In questa notizia si parla di: epstein - trump - files - movimento

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Wsj rivela lettera oscena Trump a Epstein per suoi 50 anni - Il Wall Street Journal rivela l'esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50/o compleanno da vari amici, tra cui una attribuita a Trump, oscena come le altre.

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al.

Durante la sua campagna elettorale Trump ha detto che, nel caso di vittoria alle elezioni, avrebbe rivelato la verità sulle circostanze della morte di Epstein, e in particolare avrebbe reso pubblici gli “Epstein files”, ovvero quei documenti che conterebbero una lis Vai su Facebook

Negli ultimi giorni, il direttore dell’FBI Kash Patel e il procuratore generale Pam Bondi hanno dichiarato che non esiste alcun fascicolo segreto denominato “Epstein Files”, e che la morte di Jeffrey Epstein, avvenuta nel 2019 nella sua cella del Metropolitan Cor Vai su X

Chi di Epstein ferisce di Epstein perisce. Guerra civile Maga; Critiche a Trump dalla base Maga per i file di Epstein e le armi per l'Ucraina; Caso Epstein, Trump: “Tutti i file credibili dovrebbero essere pubblicati”.

Caso Epstein, Musk contro Trump: «Pubblicate i file come promesso». I malumori dei Maga, i consensi in calo e la "bomba" pronta a esplodere - Quella che per anni era stata l'arma retorica più potente contro il «deep state» democratico, il caso Epstein, sta ora diventando una fonte di imbarazzo e ... Lo riporta msn.com

CASO EPSTEIN/ Quello strano viaggio di Netanyahu (da Trump) che aumenta i sospetti sul Mossad - Delusione tra i MAGA per la retromarcia di Trump sugli Epstein Files, che avevano invece costituito parte della campagna elettorale. Riporta ilsussidiario.net