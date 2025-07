Il cantante Alfa accompagnato da una banda sannita | la performance al Vulcano Buono

Tempo di lettura: < 1 minuto Una grande emozione e un onore per la nuova Banda città di Molinara aver partecipato al concerto di uno degli artisti più in voga del momento, Alfa. Durante l’esibizione del giovane cantautore genovese presso il centro commerciale Vulcano Buono di Nola, giovedì 17 agosto, otto componenti del complesso bandistico di Molinara hanno affiancato il cantautore accompagnandolo nel suo coinvolgente repertorio. Il tutto è partito da un appello che il giovane musicista ha lanciato in radio dichiarando di voler suonare proprio con le bande di paese il suo ultimo brano “A me mi piaci”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il cantante Alfa accompagnato da una banda sannita: la performance al Vulcano Buono

