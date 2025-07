Fano, 18 luglio 2025 – Non è solo un bar che chiude. È un pezzo di Fano che si spegne, un luogo dell’anima dove per oltre settant’anni si sono intrecciati affetti, abitudini, storie quotidiane. Il Bar Berto di via Cavour non riaprirà più. Ora è ufficiale. Dopo la scomparsa del suo storico gestore Colombo Biagetti, avvenuta a marzo, la saracinesca è rimasta abbassata e con essa si è chiusa una pagina importante della socialità fanese, di quella vera, popolare, fatta di chiacchiere, battute, discussioni a voce alta e caffè serviti con un sorriso e una memoria ferma su ogni cliente. “Il Bar Berto non era solo un esercizio commerciale: era una comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bar Berto chiude dopo 76 anni: “Si spegne un pezzo di Fano”