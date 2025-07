Il bando per i nuovi taxi Esclusi sei vincitori | volevano la licenza ma ne hanno già una

Si sono regolarmente iscritti alla corsa per guidare uno dei 450 nuovi taxi messi in campo dal Comune per potenziare l’offerta e ridurre il cronico gap con una domanda sempre crescente di trasporto pubblico non di linea. Hanno pure superato il concorso, finendo nelle liste di chi ha diritto a un’ autorizzazione per circolare per le strade di Milano al volante di un’auto bianca. Quando è arrivato il loro turno, però, a Palazzo Marino si sono accorti che i sei aspiranti conducenti avevano già una licenza emessa dalla stessa amministrazione di piazza Scala. A quel punto, ai tecnici non è rimasto altro da fare che depennare i nomi dalla lista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bando per i nuovi taxi. Esclusi sei vincitori: volevano la licenza ma ne hanno già una

