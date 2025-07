Il 19 luglio Opera e danza si incontrano alla CaMu con Opera on Contact

Arezzo, 18 luglio 2025 – Sabato 19 luglio alle 21, presso la CaMu – Scuola di Musica di Arezzo, va in scena "Opera on Contact", uno spettacolo originale che unisce la potenza espressiva della lirica alla fisicità della contact improvisation. I danzatori Priscilla Pizziol ed Edoardo Sgambato daranno vita a una performance che mette in dialogo corpo, voce e spazio, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e fuori dagli schemi. Lo spettacolo è ideato da Consuelo Pacheco e Leonardo Lambruschini di Spazio Seme e nasce dalla volontà di esplorare il movimento attraverso i principi della contact improvisation: una tecnica che si basa su peso, tocco, inerzia e gravità, generando paesaggi poetici in armonia o contrasto con la musica lirica.

Arezzo, 17 luglio 2025 – Un viaggio inedito e sorprendente nella vita e nell'immaginario di Giacomo Puccini: è "Puccini Cabaret" , lo spettacolo in programma venerdì 18 luglio alle ore 21:00 alla CaMu