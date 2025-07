MILANO La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica milanese e sui presunti intrecci fra politici, costruttori e architetti, ha esaminato anche gli elenchi di chi ha finanziato la campagna elettorale del 2021 di Giuseppe Sala. È emerso un contributo, regolarmente dichiarato secondo la documentazione acquisita nell’area elettorale della Corte d’Appello di Milano, di duemila euro corrisposti da una società , la Real Step, che nel 2022 ha ceduto a un’altra società una delle aree, in via Ripamonti 89, per un progetto poi finito al centro delle pressioni dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 19 luglio 2023: "Giuseppe ricorda domani Ripamonti 89". Così scriveva Tancredi a Marinoni