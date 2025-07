Idratazione e protezione buone pratiche per la salute degli occhi camper per gli screening oculistici

Si è conclusa a piazza Cairoli la prima parte della Campagna 'La Prevenzione non va in vacanza', edizione 2025, organizzata in Italia dall'Iapb Italia Onlus, in collaborazione con l'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La seconda parte dell'iniziativa proseguirà a settembre.

Assicurano nutrimento, idratazione e protezione alla pelle: ecco perché provare un tesoro del mare sulla propria pelle. Parola al cosmetologo - N on sono una novità quando si parla di cure cosmetiche per la pelle. Ma le alghe marine nelle creme stanno guadagnando un ruolo da protagonista quando si parla di skincare che funziona, per il viso e per il corpo.

Idratazione e protezione buone pratiche per la salute degli occhi, camper per gli screening oculistici; Estate e bambini: un vademecum di buone pratiche per godersi il sole in salute; Usare una crema solare coreana ti cambia la pelle. Ecco le migliori da provare tra le più amate in Corea.

Protezione civile, buone pratiche online - Il Resto del Carlino - Anche il Comune laghese aderisce a ‘Io non rischio’, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di Protezione civile. Da ilrestodelcarlino.it

Le buone pratiche di protezione civile entrano a scuola - Le buone pratiche di protezione civile entrano a scuola “La protezione civile siamo tutti noi, ed è fondamentale sapere cos’è e come è organizzata con tutte le sue componenti” ... lanazione.it scrive