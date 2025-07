Electronic Arts ha rivelato il primo trailer di EA Sports FC 26, optando quest’anno per un cambiamento significativo: invece del consueto video in stile cinematografico, il focus è stato interamente sul gameplay, offrendo fin da subito uno sguardo concreto all’esperienza di gioco. Sul finire del trailer Zlatan Ibrahimovic, con la maglia del Psg realizza un calcio di rigore. L'attaccante ex rossonero indossa i colori del club parigino dopo che il Milan ha ceduto i suoi diritti a eFootball. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ibra, rigore perfetto per lanciare il nuovo EAFC 26