Iapichino salto a Londra | si accende la Diamond League in vista di Tokyo

Larissa Iapichino è pronta a spiccare il volo sulla pedana di Londra. Sabato 19 luglio, la stella azzurra del salto in lungo sarà tra i protagonisti dell'undicesima tappa della Wanda Diamond League, un appuntamento cruciale a meno di due mesi dai Mondiali di Tokyo. La campionessa europea indoor. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sulle orme di mamma Fiona May, Iapichino supera la barriera dei 7 metri nel salto in lungo - Il muro è infranto: per la prima volta in carriera Larissa Iapichino supera i sette metri, la barriera dell'eccellenza nel salto in lungo femminile, un'impresa fin qui riuscita soltanto a mamma Fiona May nella storia azzurra.

LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida le big del salto in lungo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League 2025 di Stoccolma.

Larissa Iapichino sul podio in Diamond League! Salto confortante, solo la Campionessa Olimpica fa meglio - Larissa Iapichino ha conquistato un pregevole secondo posto nella qualificatissima gara di salto in lungo che ha animato la settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcato a Stoccolma (Svezia).

