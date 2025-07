I Verdi alle elezioni 2027 senza Lepore | Pronti alla corsa con nuovi alleati

La frattura è netta, ormai definitiva. I Verdi di Bologna non sosterranno Matteo Lepore per un eventuale secondo mandato alle prossime elezioni amministrative del 2027, quando i cittadini del Comune di Bologna saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Lo strappo è stato formalizzato nel corso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

