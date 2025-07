I soldi falsi l’auto a noleggio la carta di credito di una ragazza | la latitanza-vacanza di Andrea Cavallari da Bologna a Barcellona

Una latitanza-vacanza. In ciabatte da mare, bermuda e maglietta. E con un cappellino da baseball in testa. Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni e 10 mesi per omicidio preterintenzionale in relazione alla strage di Corinaldo, a Barcellona ha speso in hotel e abiti griffati una cifra spropositata. In alcuni casi pagando con banconote false. E adesso gli inquirenti dovranno capire se qualcuno lo ha aiutato a partire dal 3 luglio scorso. Ovvero da quando, dopo aver discusso la tesi di laurea in scienze giuridiche, ha deciso di evadere dal carcere della Dozza. Una fuga durata due settimane. 🔗 Leggi su Open.online