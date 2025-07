Fino a che punto il richiamo della foresta – vale a dire la difesa della propria etnia o il proprio credo religioso – può fare aggio su qualsiasi altro obiettivo? Ed orientare le scelte di governo: rischiando di rimettere tutto in discussione, comprese le possibili future alleanze? La domanda va rivolta direttamente a Benjamin Netanyahu, all’indomani dei raid compiuti contro Damasco. Un ulteriore pugno nello stomaco, in una regione non solo sconvolta da guerre senza fine, ma sempre più fragile dal punto di vista dei suoi futuri equilibri. Le ultime dichiarazioni del premier israeliano, per la verità , lasciano pochi dubbi in proposito. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I raid di Israele in Siria rischiano di portare indietro le lancette della storia. Scrive Polillo