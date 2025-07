I problemi della sosta ‘Free park’ sul sagrato La chiesa di San Paolino | soffocata dalle auto

Ormai è diventata una (brutta) abitudine consolidata. È bastato che un automobilista rompesse le righe (blu), e così il sagrato della chiesa di San Paolino – un tempo verde e ombroso, e ora un piazzale spoglio in attesa che si concretizzi il progetto per la sua riqualificazione – si è trasformato in un’area “free park“. Dove si parcheggia senza pensieri, neppure quello del ticket per la sosta. "È l’effetto della nuova via Mazzini " sostiene qualcuno, rimarcando come il nuovo assetto della strada, ora corredata da una pista ciclabile, abbia ridotto i posti auto, passati da 169 a 147. E dunque con un passivo di 22 spazi in meno per le auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

