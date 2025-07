I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Il calciomercato dei pesci grossi stenta a muoversi, almeno in Serie A, ma tra i pesci piccoli le sorprese non mancano, o almeno non sono mancate questa settimana. Questo presupponendo che l'assurdità sia l'eccezione del calciomercato e non la regola, cosa di cui non siamo del tutto convinti. Solo in questa selezione, in cui magari ci siamo anche persi qualcosa, c'è un ex grande centravanti inglese che accetta di scendere nella quinta serie del proprio Paese; una mezzala serba di culto che si trasferisce in Arabia Saudita; un esterno francese che cerca in Svizzera la sua ultima spiaggia; un attaccante uzbeko paragonato a un guerriero mongolo che approda in Turchia; il ritorno di un Pallone d'Oro in Italia; e Rodrigo De Paul che finalmente può giocare con il suo migliore amico anche a livello di club. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - I movimenti di mercato più assurdi della settimana

I movimenti di mercato più assurdi della settimana - Mentre il Mondiale per Club va avanti, il primo luglio è ufficialmente iniziato il calciomercato. Certo, di acquisti e cessioni si parla da settimane, c’è stata addirittura la finestra per i club impegnati negli Stati Uniti, ma questa data continua ad avere un valore, a essere uno spartiacque tra la vecchia e la nuova stagione.

