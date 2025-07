I Modena City Ramblers arrivano a Bergamo | Portiamo sul palco i valori della Resistenza

Bergamo. “Sul palco saranno protagoniste le nostre canzoni dedicate alla lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, oltre a quattro inediti che rappresentano un nuovo capitolo del nostro percorso artistico ispirato a queste tematiche”. Così Davide Dudu Morandi, cantante dei Modena City Ramblers, illustra il concerto che porterà il noto gruppo a esibirsi a Bergamo sabato 19 luglio. L’appuntamento è dalle 21 al Piazzale degli Alpini e rientra nel cartellone di Nxt Summer Live. È una nuova tappa del tour “Appunti Resistenti”, che sta portando questi artisti a calcare i palchi di numerose città italiane: abbiamo intervistato Davide Dudu Morandi per saperne di più. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - I Modena City Ramblers arrivano a Bergamo: “Portiamo sul palco i valori della Resistenza”

In questa notizia si parla di: bergamo - modena - city - ramblers

“Appunti Resistenti”, i Modena City Ramblers a Bergamo per il nuovo tour - Bergamo. Sabato 19 luglio al Nxt Summer Live di Bergamo arrivano i Modena City Ramblers con il nuovo tour 2025 Appunti Resistenti che prende il nome dall’ Ep omonimo pubblicato lo scorso aprile in formato 12 pollici a 45 giri che contiene quattro nuovi brani, di cui uno inedito.

Modena City Ramblers "Appunti Resistenti Tour" @ NXT Bergamo, Piazzale degli Alpini - 19 luglio 2025 Vai su Facebook

Modena City Ramblers in concerto - Nxt Bergamo 2025; Modena City Ramblers, Bella Ciao: La nostra musica resistente per voi; “Appunti Resistenti”, i Modena City Ramblers a Bergamo per il nuovo tour.

Modena City Ramblers, Bella Ciao: "La nostra musica resistente per voi" - Racconti resistenti”, il libro di storie partigiane uscito a primavera. Da ilgiorno.it

“Appunti Resistenti”, i Modena City Ramblers a Bergamo per il nuovo tour - Sabato 19 luglio al Nxt Summer Live di Bergamo arrivano i Modena City Ramblers con il nuovo tour 2025 Appunti Resistenti che prende il nome dall’ Ep omonimo pubblicato lo scorso aprile in for ... Secondo bergamonews.it