Due mesi per scoprire le dimore storiche dei personaggi illustri che hanno segnato la cultura, l’arte e la storia del nostro Paese. Sono tante le occasioni inserite nel calendario predisposto – in occasione del suo ventennale – dall’ Associazione Nazionale Case della Memoria, in particolare in Toscana e in Emilia Romagna. L’iniziativa si chiama ’ Di casa in casa ’ e proseguirĂ durante i mesi di luglio e agosto, quando sarĂ possibile visitare numerose Case della Memoria, con aperture straordinarie, eventi speciali e percorsi guidati alla scoperta delle abitazioni e delle vite di grandi protagonisti del passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Grandi del passato. Viaggio alla scoperta delle loro dimore