Nuovissime generazioni ancora protagoniste nella 35ª edizione del festival internazionale Udin&Jazz con il doppio attesissimo appuntamento in programma domani, sabato 19 luglio, al Castello di Udine. Per l’occasione ad alternarsi sul palco saranno due delle figure più promettenti del nuovo jazz mondiale. Si comincia alle 21.00 con Vincen García, tra i bassisti contemporanei più innovativi e seguiti al mondo. García è oggi tra i primi bassisti per impatto sui social media, con milioni di visualizzazioni, una fanbase internazionale in costante crescita e una cifra stilistica che coniuga funk, fusion, jazz e hip-hop, incorporando la ricerca timbrica e la forza ritmica di Marcus Miller, la cantabilità e l’approccio armonico di Jaco Pastorius, e la fluidità moderna di Victor Bailey. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - I giovani terribili VINCEN GARCÍA e MATTEO MANCUSO sabato 19 luglio al Castello di Udine