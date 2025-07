I fiorentini Sahis raddoppiano Dopo il Premio Alberti si aggiudicano anche il contest Conad di Umbria Jazz

Si ha come l’impressione che il fantasma di Alberto Alberti aleggi ancora su Perugia, quasi che il destino agli avesse riservato il privilegio di arrivare sempre per primo quando si tratta di jazz: e tutti gli altri sempre in coda a raccogliere le sue intuizioni e le sue briciole. Fuor di metafora, sembra che la storia si ripeti: i vincitori del Premio Perugia Alberto Alberti per il Jazz dell’edizione 2024, raddoppiano e trionfano nel concorso per giovani jazzisti organizzato dal Conad nell’ambito della kermesse jazzistica umbra. Non è un caso che fra tanti gruppi e solisti aspiranti al titolo, siano stati scelti proprio i fiorentini Sahis. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - I fiorentini Sahis raddoppiano. Dopo il Premio Alberti, si aggiudicano anche il contest Conad di Umbria Jazz

In questa notizia si parla di: alberti - jazz - raddoppiano - premio

Torna il Premio Perugia “Alberto Alberti per il Jazz” 2025: seconda edizione per celebrare il padre del grande jazz italiano - Dopo il grande successo della prima edizione nel 2024, che ha visto una vivace partecipazione di gruppi e musicisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa, torna nel 2025 il Premio Perugia “Alberto Alberti per il Jazz”, giunto alla sua seconda edizione.

Iscrizioni aperte al Premio Perugia 2025 “Alberto Alberti per il Jazz”: audizioni live nello storico Stix Music Club - Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Premio Perugia 2025 “Alberto Alberti per il Jazz”, concorso nazionale riservato a musicisti jazz italiani e stranieri.

L’amore per la musica vola lontano. Un premio per Alberto Alberti - Così Paolo Alberti, promotore della Strada del Jazz, commenta il ’Premio Perugia Alberto Alberti per il jazz’ che la città umbra proprio in questi giorni ha deciso di istituire in memoria ... Da ilrestodelcarlino.it

Camilla Alberti vince il Premio CONAI Arte circolare - L’hanno premiata oggi il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ... Lo riporta primaonline.it