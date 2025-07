I fantastici quattro | prima immagine di paul walter hauser nel film

prime immagini di paul walter hauser nei panni dell'uomo talpa nel nuovo film marvel. Con l'imminente uscita del film I Fantastici Quattro: Gli Inizi, si intensificano le anticipazioni riguardanti i personaggi e le interpretazioni che arricchiranno la pellicola. La Marvel Studios ha condiviso la prima immagine ufficiale di Paul Walter Hauser nel ruolo di Harvey Elder, noto come L'Uomo Talpa. Questa rivelazione rappresenta un passo importante per l'introduzione di uno dei nemici piĂą iconici dei fumetti Marvel all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Fantastic four: la conferma del misterioso ruolo di paul walter hauser nel fumetto - anticipazioni sulla nuova fase del Marvel Cinematic Universe con “The Fantastic Four: First Steps”. Il debutto cinematografico della famiglia Marvel nel Marvel Cinematic Universe (MCU) si avvicina, portando con sé numerosi dettagli e sorprese.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelato ufficialmente il ruolo di Paul Walter Hauser - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelato ufficialmente il ruolo di Paul Walter Hauser Mercoledì prossimo, la Marvel Comics pubblicherà The Fantastic Four: First Steps #1, un fumetto tie-in che svela la storia delle origini del gruppo nel MCU, e che vedfremo in azione sul grande schermo in I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

I fantastici quattro: il ruolo di paul walter hauser svelato ufficialmente - anticipazioni su “i fantastici quattro: gli inizi” e il nuovo film Marvel. Il panorama delle produzioni Marvel si arricchisce di un nuovo capitolo, con l’uscita di un fumetto tie-in che svela le origini del gruppo dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe (MCU).

