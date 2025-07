I Fantastici Quattro – Gli inizi il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film

L’attore John Malkovich non apparirà più in “ I Fantastici Quattro – Gli inizi ” dei Marvel Studios nei panni di Ivan Kragoff, alias il Fantasma Rosso, uno dei primi cattivi ad affrontare il quartetto di supereroi nei fumetti. Il regista Matt Shakman ha confermato la decisione di escludere Malkovich dal film in un’ampia intervista con Variety sulla sua carriera e sulla sua esperienza nella realizzazione del film. Le scene con Malkovich erano poste all’inizio de “I Fantastici Quattro”, parte di una lunga sequenza che racconta i primi anni della famiglia come supereroi, incluso il momento in cui affrontano il Fantasma Rosso e la sua squadra di Super-Scimmie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Fantastici Quattro – Gli inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film

In questa notizia si parla di: malkovich - film - fantastici - quattro

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista conferma che John Malkovich non fa più parte del film - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista conferma che John Malkovich non fa più parte del film Nelle scorse settimane era emerso il rumor, ma ora c’è la conferma: l’attore John Malkovich non apparirà più nel film della Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi nel ruolo di Ivan Kragoff, alias Red Ghost, uno dei primi cattivi ad affrontare il quartetto di supereroi nei fumetti.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film? - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film? Il trailer finale di ieri di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha entusiasmato i fan, ma oltre a tenere Galactus sotto silenzio, non c’era ancora traccia del cast di supporto del film: Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

I fantastici quattro e il mistero del personaggio di john malkovich scomparso dal film - anticipazioni e aggiornamenti sul cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Il nuovo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, offrendo uno sguardo spettacolare sulla pellicola.

John Malkovich è stato tagliato da "I Fantastici Quattro: Gli inizi" - https://fumettologica.it/2025/07/john-malkovich-tagliato-da-i-fantastici-quattro-gli-inizi-film-marvel/… Vai su X

In una nuova intervista, il regista Matt Shakman ha confermato che John Malkovich è stato tagliato dal cinecomic Marvel #IFantasticiQuattro: Gli Inizi. "Sfortunatamente, John non è più nel film. Molte cose sono finite sul pavimento della sala di montaggio alla fin Vai su Facebook

John Malkovich è stato tagliato da I Fantastici Quattro: Gli inizi; I Fantastici Quattro: Gli inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film; I Fantastici Quattro - Gli inizi: niente più John Malkovich nei panni di Fantasma Rosso.

I Fantastici Quattro, John Malkovich tagliato dal film: il regista conferma l'assenza di Red Ghost - Matt Shakman ha confermato che il personaggio dell'attore è stato escluso dal final cut del lungometraggio con Pedro Pascal. Riporta msn.com

I Fantastici Quattro - Gli inizi: niente più John Malkovich nei panni di Fantasma Rosso - Gli inizi introdurrà diversi nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe, tuttavia il regista Matt Shakman afferma che Fantasma Rosso, interpretato da John Malkovich, non ... Secondo it.ign.com