I Fantastici Quattro | Gli Inizi ecco la prima immagine di Paul Walter Hauser nel film

È stata finalmente svelata la prima immagine di Paul Walter Hauser in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in vista del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. Mentre la famiglia protagonista avrĂ a che fare con Galactus come antagonista principale, sappiamo ormai film esplorerĂ anche altri nemici che la squadra ha affrontato durante il suo soggiorno su questa Terra alternativa nel multiverso MCU ( tra questi doveva essersi anche il Red Ghost di John Malkovich, poi tagliato ). Con l’arrivo del film la prossima settimana, i fan hanno ora finalmente potuto dare un’occhiata a uno dei classici nemici dei Fantastici Quattro che vedremo dunque nel film e che farĂ cosĂŹ il suo debutto nell’MCU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it