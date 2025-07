I Fantastici 4 | Gli Inizi primo sguardo all' Uomo Talpa in una nuova foto ed è diverso dai fumetti

A interpretare il super villain dei fumetti Marvel, nell'atteso cinecomic in uscita il 23 luglio, √® l'attore Paul Walter Hauser. La curiosit√† dei fan dei fumetti Marvel √® stata finalmente accontentata. A pochi giorni dall'arrivo nei cinema de I fantastici 4: Gli Inizi, √® stato svelato l'aspetto del villain Uomo Talpa, interpretato dal mimetico Paul Walter Hauser. USA Today ha ufficializzato la notizia svelando la prima foto del supercriminale Harvey Elder, alias l'Uomo Talpa, che per√≤, nel film sulla Prima Famigli Marvel, non ricoprir√† un ruolo da vero villain. "Vive nell'ombra, come farebbe un cattivo, ma si prende anche cura di un'intera razza di persone e cerca di vivere la sua vita senza essere disturbato", ha spiegato Hauser parlando del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, primo sguardo all'Uomo Talpa in una nuova foto (ed √® diverso dai fumetti)

