I Fantastici 4 | Gli Inizi ecco dove seguire in streaming la diretta della premiere a Los Angeles

Il 22 luglio prossimo andrà in scena la diretta dell'anteprima mondiale a Los Angeles del nuovo film dei Marvel Studios con un "blue carpet" unico Sarà trasmessa da Disney+ la diretta streaming del blue-carpet de I Fantastici 4: Gli Inizi. In questo modo, la piattaforma offrirà agli abbonati un posto esclusivo in prima fila per la prima mondiale del film. L'evento, ricco di star, si svolgerà al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles e celebrerà l'imminente arrivo nelle sale cinematografiche della Prima Famiglia Marvel. Dove seguire l'evento in diretta dall'Italia In Italia il livestream inizierà il giorno 22 luglio alle ore 4:00. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco dove seguire in streaming la diretta della premiere a Los Angeles

In questa notizia si parla di: diretta - angeles - fantastici - inizi

TUDUM torna in diretta da Los Angeles con Lady Gaga e anteprime Netflix - Nel mese di giugno si prepara a tornare l’atteso TUDUM, l’evento globale di Netflix che unisce in diretta i fan da ogni angolo del mondo.

Lady Gaga live su Netflix: il 1° giugno si esibisce al Tudum 2025 in diretta dal Kia Forum di Los Angeles - Lady Gaga torna protagonista sul palco con un’imperdibile performance live in esclusiva su Netflix: l’artista si esibirà il 1° giugno 2025 alle ore 2:00 del mattino (ora italiana) in occasione del Netflix Tudum 2025, l’evento globale dedicato ai fan di film, serie TV e grandi star internazionali.

Disordini a Los Angeles, giornalista colpita in diretta tv da proiettile della polizia - Durante gli intensi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Los Angeles, la giornalista australiana Lauren Tomasi è stata colpita a una gamba da un proiettile di gomma sparato da un agente.

I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco dove seguire in streaming la diretta della premiere a Los Angeles; Fantastici 4, la premiere verrà seguita live su Disney+! È una prima volta assoluta; I Fantastici Quattro | Gli Inizi annunciata la diretta streaming del blue-carpet.

I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco dove seguire in streaming la diretta della premiere a Los Angeles - In questo modo, la piattaforma offrirà agli abbonati un posto esclusivo in prima fila per la prima mondiale ... Segnala msn.com

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in live streaming su Disney+ la presentazione della prima del film - carpet de I Fantastici Quattro: Gli Inizi, offrendo agli abbonati un posto esclusivo in prima fila per la prima mondiale del film. teleblog.it scrive