I falsari del Tuscolano, opere di Picasso e Munch spacciate come originali e rivendute all'asta.

Un laboratorio al Tuscolano dove venivano prodotte opere false Picasso, Edvard Munch e Paul Klee, vendute come originali e poi spedite nel mondo, in particolare negli Stati Uniti d'America. Un giro d'affari milioinario scoperto dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio di Roma e dalla procura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Un laboratorio al Tuscolano dove venivano prodotte opere false Picasso, Edvard Munch e Paul Klee, vendute come originali e poi spedite nel mondo, in particolare negli Stati Uniti d'America.

