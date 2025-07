I Cittadini in Movimento | Vogliamo strade sicure a Palermo solidarietà a Ferrandelli

Palermo ha bisogno di sicurezza ora, non domani. I Cittadini in Movimento esprime piena e sentita solidarietà a Fabrizio Ferrandelli, aggredito ieri in pieno centro per aver difeso un commerciante accerchiato. Un gesto di coraggio civile che merita il plauso della città, e che purtroppo rivela. 🔗 Leggi su Palermotoday.it