I 5 sandali di tendenza dell'estate 2025 e lo styling dalle le sfilate

Sulle passerelle della PE 2025, i sandali sono protagonisti con nuove interpretazioni tra tradizione e innovazione. Via libera a modelli rasoterra, infradito in pelle, tacchi scultorei (e molto altro). Etro punta tutto su modelli a infradito di diversi colori, mentre Zimmermann porta in passerella i sandali chunky neri combinati a un mini vestito a fascia con volant. A seguire, modelli color cuoio per Ralph Lauren e a crochet bianchi da Stella McCartney. Tutti i look nel video di Amica.it, compresi quelli di Dior e Ermanno Scervino.

Lunga, stampata e drappeggiata. La gonna pareo torna a dettare tendenza, anche in città , in attesa dell'estate. Insieme a maglioncini leggeri e sandali con tacco - I l conto alla rovescia è cominciato. Il cambio dell’armadio ha riportato alla luce i capi simbolo della stagione calda, sinonimo di vacanze, giornate spensierate e momenti di divertimento.

5 sandali da avere per l’estate 2025, i modelli di tendenza - Finalmente ci siamo, dopo qualche sbalzo d’umore climatico di troppo ad aumentare il desiderio, la stagione dei sandali può dichiararsi ufficialmente iniziata: è giunto il momento di prenotare quell’appuntamento per la pedicure e di aggiornare le proprie conoscenze in merito ai modelli attualmente sulla cresta dell’onda, anche se non necessariamente in questo ordine.

16 infradito donna che dimostrano come questi sandali siano di tendenza nel 2025 - Le calzature più iconiche dell'estate si reinventano in chiave minimal-chic e si indossano da mattina a sera

Preparati a vivere l’estate con stile e leggerezza! I nostri sandali gioiello sono l’essenza della moda di questa stagione: design super belli e di tendenza, perfetti per ogni occasione, dalla passeggiata in riva al mare all’aperitivo in città . Sono incredibilmente Vai su Facebook

Charms mania, le scarpe di tendenza per l’estate da personalizzare con perline e decorazioni colorate - L'overcharming è la tendenza che nell'estate 2025 non coinvolge più solo le borse ma anche le scarpe, ecco da dove nasce il trend e i consigli per personalizzare ... Lo riporta fanpage.it