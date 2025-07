Hunger Games | L' alba sulla mietitura ecco quando il film arriverà nelle sale italiane

Svelata la data del prequel di Hunger Games, incentrato sulle gesta del giovane Haymitch, che arriverà nei cinema italiani distribuito da Notorius Pictures. Hunger Games: L'alba sulla mietitura ha una data di uscita italiana. Il prequel della saga young adult ispirata ai romanzi di Suzanne Collins arriverà nelle sale italiane, in contemporanea mondiale, il 19 novembre 2026 distribuito da Notorious Pictures Secondo quanto anticipato il lungometraggio, ambientato 24 anni prima dei fatti mostrati nei film interpretati da Jennifer Lawrence, racconterà la storia di Haymitch Abernathy quando era ancora un teenager e la sua vittoria nella 50° edizione degli Hunger Games, ovvero la Seconda Edizione della Memoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hunger Games: L'alba sulla mietitura, ecco quando il film arriverà nelle sale italiane

In questa notizia si parla di: hunger - games - arriverà - alba

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - La star pluripremiata Ralph Fiennes è stata scelta per un ruolo cruciale: dare volto al giovane ma già temibile President Snow nel nuovo film prequel di Hunger Games, 'Sunrise on the Reaping'.

Ufficiale: Ralph Fiennes Sarà il Giovane Coriolanus Snow nel Nuovo Hunger Games: Sunrise on the Reaping - Il casting che tutti attendevano è stato confermato: Ralph Fiennes vestirà i panni del giovane Coriolanus Snow nel prossimo prequel di Hunger Games, Sunrise on the Reaping.

Mister Movie | Hunger Games: Sunrise on Reaping, Maya Hawke nel Cast – Tutti i Nuovi Nomi - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

“Hunger Games - L'alba sulla mietitura” arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 19 novembre 2026 distribuito da Notorious Pictures. Vai su X

Hunger Games: L'alba sulla mietitura, ecco quando il film arriverà nelle sale italiane; Hunger Games – L’alba sulla Mietitura arriverà in Italia con Notorious Pictures; Hunger Games: L’alba sulla mietitura, la data di uscita del prequel.