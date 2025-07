Hojlund Juventus si aggiunge un altro nome dal Manchester United! Dopo Sancho e Rashford rispunta l’attaccante danese | e su Douglas Luiz… Le ultimissime

Hojlund Juventus, si aggiunge un altro nome dal Manchester United: gli ultimi aggiornamenti sull’attacco bianconero. Il calciomercato Juve e il Manchester United continuano a mantenere un dialogo aperto, con focus su Jadon Sancho, il quale rappresenta ancora una delle trattative più calde per i bianconeri. Tuttavia, tra le trattative in corso, c’è anche un altro capitolo che riguarda il centrocampista Douglas Luiz, che la Juventus vorrebbe cedere. Nonostante non sia ancora un obiettivo prioritario per il Manchester United, il brasiliano rimane nel mirino dei Red Devils, con il tema di uno scambio che continua a essere presente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, si aggiunge un altro nome dal Manchester United! Dopo Sancho e Rashford rispunta l’attaccante danese: e su Douglas Luiz… Le ultimissime

Risultati Europa League: sarà Manchester United-Tottenham in finale, le due inglesi eliminano Athletic Bilbao e Bodo Glimt. Come è andata - di Redazione JuventusNews24 Risultati Europa League: Manchester United-Tottenham è la finale della competizione, le due inglesi eliminano Athletic Bilbao e Bodo Glimt.

Derby inglese nella finale di Europa League: Manchester United e Tottenham chiudono i conti - La finale dell’Europa League 2025 sarà un derby inglese: Tottenham e Manchester United si affronteranno nell’atto conclusivo che andrà in scena il prossimo 21 maggio allo Stadio San Mamés di Bilbao (Spagna).

Europa League, Mount trascina il Manchester United: Tottenham in scioltezza - La tre giorni di coppe europee si è conclusa oggi, anche grazie alle due semifinali di ritorno di Europa League.

Juve, Kolo Muani non si sblocca: rispunta Adeyemi. Sarebbe il colpo giusto? La Juventus è sempre alla ricerca di un altro attaccante da aggiungere al reparto offensivo e sta vagliando diverse opzioni. In questo momento i nodi relativi al ritorno in biancon Vai su Facebook

Juventus: cessione di Nico Gonzalez per finanziare l’acquisto di Jadon Sancho; Juventus, inserimento del Manchester United su Kolo Muani: cosa cambia per Zirkzee; Calciomercato Napoli occhi su Sancho del Manchester United (ma c'è la Juventus). Dialoghi col Torino per Milin.

Asse Juventus-Manchester United: da Douglas Luiz a Hojlund, di cosa hanno parlato - Manchester United e Juventus continuano a parlare a prescindere dalla situazione di Jadon Sancho, che rimane comunque l'argomento più caldo e prioritario,. Riporta ilbianconero.com

Juventus: doppio colpo dal Manchester United, ci provano i bianconeri - Il calciomercato estivo sta vivendo una fase cruciale per la Juventus: secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, si intensificano le trattative con il Manchester United per due profili offensivi d ... Lo riporta newsmondo.it